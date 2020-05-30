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    Otobüs yolculuğunda koronavirüs önlemleri belirlendi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005301042151220-otobus-yolculugunun-hijyen-kurallari-belirlendi/

    Şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılacak olmasının ardından otobüs şirketleri de hijyen kurallarını belirledi. Personel siperlik kullanacak. Otobüsler yüzde 50 dolulukla çalışacak. Yolcular iniş ve binişlerde sadece arka kapıyı kullanacak.

    Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını açıklamasının ardından ulaştırma sektörü de yeni normal için hazırlıklarını tamamladı.

    Virüsle mücadele için İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun (TOF) görüşünü alarak hijyen genelgesi hazırladı. Buna göre, otogarlarda açılıştan önce tüm alanların ve yüzeylerin temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmış olacak. 24 saat hizmet veren yerlerde bu işlem günde üç kere yapılacak. Tuvaletlerde sabun, dezenfektan ve kağıt mendil bulundurulacak, el kurutma makineleri kullanılmayacak. Mola yerlerinde masalar her seferinde dezenfekte edilecek, yemek malzemeleri kaşık çatal bıçak kapalı paketler içinde servis edilecek. Masalarda tuzluk ve biberlik bulundurulmayacak

    Personel kişisel hijyen işlemlerini tamamlayarak maskeyle işbaşı yapacak, ayrıca yüz siperliği kullanacak. Yolcu salonlarında, restoranlarda, girişlerde, çıkışlarda, oturma düzeninde sosyal yaklaşma mesafesi şartları uygulanacak.

    Maskesiz yolcuya bilet satılmayacak

    Acentelerde, otogarlarda ve mola yerlerinde yeterli sayıda ateş ölçer bulundurulacak personel ve yolcuları ateş ölçümleri yapılacak. Acente girişinde yolcuların kolayca erişebileceği dezenfektan malzemesi bulundurulacak ve kullanılması için yolcular ikaz edilecek.

    Yolcular maske kullanma konusunda uyarılacak, maskesiz yolculara bilet satışı yapılmayacak, hizmet verilmeyecek. Sosyal yaklaşma mesafesi, maske, dezenfektan ve salgınla ilgili uyarılar için afiş ve panolar yer alacak. Ara duraklardan binen yolcular için aynı işlemler yapılacak.

    Muavin için eldiven zorunluluğu

    Otobüsteki raflara alınan bagajlar dezenfekte edilerek alınacak, büyük hacimli bagajlar otobüs içine alınmayacak. Toplam koltuk kapasitesinin yarısından fazla yolcu olmayacak. Araçlarda tavan havalandırma kapakları yol boyunca açık tutulacak.

    Yolcular iniş ve binişlerde yalnız arka kapıyı kullanacak. Bagaj hizmetlerinde her seferinde değiştirilmek üzere eldiven kullanılacak. Otobüslerde ambalajlı içecekler dışında ikram yapılmayacak, ikramlarla birlikte her yolcuya dezenfektan mendil verilecek.

    Ateşi olanın seyahati engellenecek

    Sorumlu yöneticiler, personel ve yolcular için ateş ölçer bulunduracak, personel işbaşı yapmadan önce ateş ölçümü yapılacak. Yolcuların bilet satış noktalarında, servis araçlarına ve otobüslere binmeden önce temassız ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi yüksek çıkan yolcular ve personel şüpheli durumlarda yöneticilere bilgi verilerek çalışmaları veya seyahatleri engellenecek ve yasal prosedürler işletilecek.

    'Günlük 500 bin kişi seyahat edecek'

    TOF Başkanı Mustafa Yıldırım, Erdoğan'ın açıklamasının ardından belirsizliklerin kalktığını belirterek, "Açıklama sonrasında hayat eve sığmadı, dün gece internet bilet satışlarında talep patlaması oldu. Bütün firmalar seferlerini açmaya başladı. Haziran ayının ilk gününden itibaren tatil yöreleri başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine beklenenin üzerinde talep olmaya başladık. Bu günden itibaren Türkiye yerinden oynayacak" dedi.

    İkinci dalga olmazsa yoğun bir yaz sezonu beklediklerini anlatan Yıldırım, haziran, temmuz, ağustos aylarında günde ortalama 500 bin kişinin otobüsle seyahat edeceğine dikkat çekti. Yüzde 50 kısıtlama olduğuna dikkat çeken Yıldırım, yoğun talebi karşılamak için ek seferler düzenleyeceklerini aktardı.

    Etiketler:
    Bilet, Seyahat kısıtlaması, Otobüs
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