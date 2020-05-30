Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Zeynep'in annesi: Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun öldürdüğü 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede?" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Muğla'da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Kızının Selim Ahmet Kemaloğlu ile arkadaşlığı ve sonrasında yaşananları anlatan anne Şenpınar, kızının katil zanlısı ile uzun bir arkadaşlık yaşamadığını söyledi. Şenpınar, "Kışın arkadaş oldular ama 1 ay konuştuktan sonra ayrıldılar. Kızım istemediği için ayrıldı, 'Önce okulumu bitireceğim' dedi. Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Kendisi bana söylemedi ama arkadaşlarından duydum 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama biz sana söyleyelim. Zeynep bundan çok korkuyor, Zeynep'e vuruyor' diyordu" dedi.

'Suç kaydı olduğunu biz hiç bilmiyorduk'

Kızının katil zanlısı tarafından sürekli tehdit edildiğini, darptan dolayı şikayetini geri çekmesinin nedenlerinden birinin de bu tehditler olduğunu ifade eden Şenpınar, şöyle devam etti:

"Kızım katilden şikayetçi olmuştu ama tehdit edildiği için geri çekti. Kızı tehdit ediyor, kız da çekmiş. Arkadaşı Melike söyledi bana. Bu Gaziantep'e atanmış 'Ben bunun atanmasına mani olmayayım. Yeter ki bu benim yolumdan defolsun gitsin. Ben o yüzden şikayetimi geri çektim' demiş. Bu kadar suç kaydı olduğunu bilmiyordum. Kızım da bilmiyordu bilse bununla çıkmazdı. Suç kaydı olduğunu biz hiç bilmiyorduk. Asla birlikte yaşamıyorlardı. Birlikte yaşadıklarını kim söylüyor? Her gece kızımla ben görüntülü konuşuyordum. Kendisi de bana 'anne yemek yapacağım, dersime çalışacağım' derdi. Kızım her zaman 'Önce işim, öğretmenliğim' derdi."

'Altın ve paralar nerede?'

Zeynep'in KPSS'yi kazanıp öğretmen olarak atanmayı çok istediğini, bunun için de sürekli ders çalıştığını ifade eden anne Aruz Şenpınar, şunları söyledi:

"Arkadaşı bana telefon etti 'Kızın üzerindeki bütün parayı almış' dedi. Kıza baskı yaparak üzerindeki paraları almış. Ağabeyi gönderdi, ben gönderdim. Her aylığımı aldığımda kızıma gönderiyordum. Katil her ay kızımdan zorla para alıyormuş arkadaşları telefon etti bana 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama bizim haberimiz var' dedi. Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın bilezikleri, takıları vardı hepsini götürmüştü nerede bunlar, kimde? 'Anne sene bana para gönderemezsen ben bunları bozdurur ihtiyacımı görürüm' diyordu. Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı."

'Cenazesini ellerimle yıkadım, her tarafı mosmordu'

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü koklamaya kıyamadığı kızının cenazesinin geldiğini belirten Aruz Şenpınar, cenazeyi de yakınlarının yardımıyla kendisinin yıkadığını söyledi. O anları hiç unutmayacağını belirten Şenpınar, "Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Kendi ellerimle yıkadım, yengesi, halamın kızı vardı hepsi şahittir. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun" dedi.

'En ağır cezaya çarptırılsın'

Katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Şenpınar, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, "Herkesten yardım istiyorum ben. Ben yandım başka anneler benim gibi yanmasın. Hiç kimsenin kızı ölmesin. Bunun kanı yerde kalmasın. Cumhurbaşkanından, Emine Erdoğan'dan yardım istiyorum. Emine hanım sen de bir kadınsın, kimsenin kızı ölmesin, kimsenin annesi sızlamasın. Emine hanımdan yardım istiyorum. Benim yüreğim yanmış başka kimsenin yanmasın. Gelinlik yerine kefen giydi kızım" diye konuştu.