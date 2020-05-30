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    Burhan Kuzu

    Burhan Kuzu, 'hanım ağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkisi olduğu iddia edilen Prof. Burhan Kuzu’nun, kendisini 'hanım ağa' olarak tanıtan ve son dönemde Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş’u Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığı ortaya çıktı.

    Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre; katıldığı bir canlı yayında, "Benim baronla filan işim olmaz. Bulunduğum konum buna müsait değil, mizacım müsait değil. Sigara bile bilmem, beni bilen bilir" şeklinde açıklamalarda bulunan eski AK Parti milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun, geçtiğimiz günlerde Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen, 'hanım ağa' lakaplı Güniz Akkuş’u TBMM’deki makamında ağırladığı ortaya çıktı.

    Burhan Kuzu
    © AA / Arşiv
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    Habere göre Akkuş, o dönem Kuzu’ya ait olan makam odasında Kuzu’nun koltuğunda oturdu. Ayrıca Kuzu’ya tahsis edilen makam aracına da bindi. Odada ve makam aracında çektiği fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

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    Kuzu, Güniz Akkuş’un AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğu dönemde kendisinden destek istemek için Meclis’e geldiğini savundu. Güniz Akkuş ise gazetemize yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafların Burhan Kuzu’yu ziyaret ettiği sırada çekildiğini söyledi.

    Akkuş, “Ben 3 dönem milletvekili aday adayıydım. Bütün bakanlar ve milletvekilleriyle oturup kalktım. İçişleri Bakanımız bile seviyor beni. Benim tüm bakanlarla resmim var. Kuzu’nun makam aracına bindim. Milletvekili aday adayı olunca görüşmelere vs. gidiyoruz.

    Makam aracına tabii bineriz. Burhan Hocam bana şaka yapardı. Ben karate Türkiye şampiyonuyum. O da Anayasa Komisyonu Başkanı’ydı. Burhan Hocam derdi ki, ‘Senle kurula girelim beni kızdıranlara tekme at.’ Düşmanlarım, Sedat Peker yanlıları bana çamur atıyor. Ben mafya değilim” dedi.

    Hakkında “çete kurmak”, “haraç almak” gibi çeşitli suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasının ne aşamada olduğu sorulan Akkuş, “Yargıtay hapis cezasını bozdu. Beraat ettim. Zaten FETÖ’nün hazırladığı bir dosyaydı” diye yanıtını verdi.

    Etiketler:
    AK Parti, Burhan Kuzu, Naci Şerifi Zindaşti, İran
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