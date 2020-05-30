AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditlerle ilgili açıklama: Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz

Çelik, Twitter hesabından Hrant Dink Vakfı'na yönelik gerçekleştirilen tehditlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır" ifadelerini kullanan Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır" dedi.
Çelik, farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.
Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu."
Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 30, 2020
Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 30, 2020
Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar.
Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit içeren elektronik posta ile ilgili resen soruşturma başlatmıştı.
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