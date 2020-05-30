Ekrem İmamoğlu haçı koparılan kiliseyi ziyaret etti: Hepimize yapılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta kapısındaki haçı koparılan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde çirkin bir saldırıya uğrayan Kuzguncuk’taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ni ziyaret edip geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hangi inançtan olursa olsun bir ibadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır. Kimse birlikteliğimizi bozamaz. pic.twitter.com/NOCo2xagPm — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 30, 2020

Gerçek Gündem'in haberine göre her iki başkan, Kilise Vakfı Başkanı Edvard Ayvazyan’dan olayla ilgili bilgi aldı. Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Ayvazyan, yerinden koparılan haçın bulunduğu ve yerine monte edildiği bilgisini paylaştı.

Kendilerinin de üzüntülü olduğunu belirten İmamoğlu, duygularını, “Dua edin bize. Hem sağlığımıza hem başarılarımıza, bu şehrin güzelliğine dua edin. Bütün cemaatinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletin. Geçmiş olsun. Bir aradayız. Bir ibadethaneye yapılmış bir hareket, hepimize yapılmıştır; hangi inançtan olursa olsun” sözleriyle dile getirdi.