Soylu'dan Dink Vakfı'na tehdit ve kilise haçının kırılması olaylarıyla ilgili açıklama: Provokatörler yakalandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfına tehdit maili atan provokatör de hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz! Türk polisine güvenin."

Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı



Provokasyona izin vermeyiz!



Türk Polisine güvenin 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020

​Emniyetten açıklama

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dünkü açıklamasında, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği e-postalar aldıklarını duyurmuş; mesajlarla ilgili Şişli Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini ifade etmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bugünkü açıklaması şöyle:

“27-28/05/2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine “Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.” şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir. Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu’da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."