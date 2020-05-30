Manisa'da eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Eşinin geçen yıl mart ayında ölümü sonrası gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadın, cesede yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptanması ve telefon kayıtlarının incelenmesinin ardından tutuklandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, eşini yemeğine karıştırdığı tarım ilacıyla zehirleyerek ölümüne sebep olduğu öne sürülen kadın tutuklandı.

19 Mart 2019'da ilçeye bağlı Kendirlik Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Sezai Harman akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü.

Önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Harman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan Sezai Harman'ın kardeşleri, abilerinin eşi Ayşe Harman tarafından zehirlendiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 yaşındaki Ayşe Harman, yeterli delil olmadığı için sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sezai Harman'ın cenazesinden alınan örnekler ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu süreçte Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin devraldığı soruşturma sürecinde Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside "tarım ilacına bağlı zehirlenme bulgusu" saptadı.

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı https://t.co/oOhJ8kQl8E pic.twitter.com/sQKf1ktp5A — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 30, 2020

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Genişletilen soruşturmada kadının telefon kayıtlarının incelenmesi sonucu Ayşe Harman ile A.K. ve H.S. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.S, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ayşe Harman tutuklanırken, A.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Daha önce de zehirlemeye çalıştığı iddiası

Öte yandan, Sezai Harman'ın kardeşlerinin verdikleri ifadede, Ayşe Harman'ın abilerini olaydan yaklaşık bir yıl önce de zehirlemeye teşebbüs ettiğini, abilerinin özel bir hastanede tedavi gördüğünü, ikinci zehirlenme vakası sonrası hastane kayıtlarında olayın ortaya çıkmaması için abilerini ısrarla başka bir hastaneye götürmek istediğini öne sürdüğü öğrenildi.