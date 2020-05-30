İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması genelgesi yayımladı

İçişleri Bakanlığı, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili genelge yayımladı. Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.