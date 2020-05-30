Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten can kaybı 26, yeni vaka sayısı 1000'in altında

Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son 24 saate dair bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu.

Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 126 bin 984'e yükseldi.

Fahrettin Koca paylaşımında "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız 1000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadesini kullandı.