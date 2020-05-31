Galatasaraylı çocuktan 'Ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?' diyen Kılıçdaroğlu'na: İkimiz de insanız sonuçta

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün Türkiye, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan 6-14 yaş arası çocuklarla videokonferansta buluştu. Kılıçdaroğlu'nun, hangi takımı tuttuğunu sorduğu bir çocuktan aldığı yanıt ise dinleyenleri gülümsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı süren yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocukla dün video konferans buluşması yaptı.

Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun çocuklarla Ramazan Bayramı sohbetinde gülümseten anlar yaşandı.

Kılıçdaroğlu, altı yaşındaki Kerim’e "Keyfin nasıl? Durgun görünüyorsun" diye sordu. Küçük çocuktan "Çünkü sıkıldım" yanıtı alan Kılıçdaroğlu, birinci sınıfta olduğunu öğrendiği Kerim’e "Sınıfta kızlar mı yoksa erkekler mi daha yaramazdı" diye sordu. "Erkekler" yanıtını alan Kılıçdaroğlu gülmesini engelleyemedi.

Kılıçdaroğlu, pandemi süreci öncesi futbol okuluna gittiğini anlatan bir başka çocuğa da hangi takımı tuttuğunu sordu. "Galatasaray" yanıtını alan Kılıçdaroğlu, “Öyle mi, yapma ya, ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi” demesi üzerine çocuğun "Bir şey olmaz, ikimiz de insanız sonuçta" yanıtı üzerine "Güzel, teşekkür ederim" diyerek güldü.

CHP lideri 6-14 yaş arası çocuklarla videokonferansta buluştu|

- Kılıçdaroğlu: Hangi takımı tutuyorsun?

- Çocuk: Galatasaray

- Kılıçdaroğlu: Öyle mi, yapma ya, ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?

- Çocuk: Bir şey olmaz, ikimiz de insanız sonuçta https://t.co/bneffb5vK1 pic.twitter.com/hd4LqzFbb3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2020

Kılıçdaroğlu, Fransa’dan katılan 9 yaşındaki Şayel Uladı ile de kısa süre Fransızca sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, sohbetin sonunda "Mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyoruz hepinize. Hoşca kalın, sizi seviyoruz" diyerek vedalaştı.