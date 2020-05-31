Kalın: 'Ya seçimle ya da bir şekilde gideceksiniz' sözüne tepki normal, muhalefetin daha sorumlu davranması gerek

'Ya seçimle ya da bir şekilde gideceksiniz' sözüne tepki gösteren Kalın, "Muhalefet darbe istiyor demiyorum ama bir muhalefet partisinin yetkilisi bu sözün nerelere varacağını kestirmesi gerekir" dedi. Kalın, "15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet ve devletin başında Erdoğan gibi bir lider oldukça darbe ihtimali söz konusu değildir" diye konuştu.