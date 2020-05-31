Sağlık Bakanı Koca: Dilek hemşirenin durumu öncekinden ciddi ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "Dilek hemşiremizin yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. Covid -19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor" ifadelerini kullandı.

DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020

​İstanbul Tabip Odası dün resmi Twitter hesabından "Dilek hemşireyi yitirdik. Hastalığa yakalandığında gebeydi. Bebeği doğdu, yaşıyor ama kendisi Covid-19’a yenik düştü. Üzgünüz. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağolsun!" paylaşımı yapmıştı.

Dilek hemşireyi yitirdik. Hastalığa yakalandığında gebeydi. Bebeği doğdu, yaşıyor ama kendisi Covid-19’a yenik düştü. Üzgünüz. Tüm sağlık çalışanlarımızın başı sağolsun! pic.twitter.com/HpIb9j8D8W — İstanbul Tabip Odası (@istabip) May 30, 2020

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