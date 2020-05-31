Erdoğan: Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar

İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımız fethi sadece toprakların ele geçirilmesi değil asıl gönüllerin kazanılması olarak görürdü" dedi; son günlerde 'bazı kendini bilmezlerin çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalıştığını' söyledi.