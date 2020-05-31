Erdoğan: Son günlerde bazı kendini bilmezler çıkıp fethi işgal olarak tanımlamaya çalışıyorlar

İstanbul'da Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da “Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi” açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/5heGrJR739— AA Canlı (@AACanli) May 31, 2020
- Ortaya hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı.
- Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş, gençliğimizde şahsen tanıdığımız, desteğini ve teşvikini gördüğümüz bir büyüğümüzdür.
- Ayasofya dini bir husumetle yerle yeksan edilmek yerine daha da güzelleştirilerek fetih hakkı olarak Müslümanların hizmetine sunulmuştur.
- Osmanlı ve Türk coğrafyasında toplam 120 eseri restore ettik. Arşivlerimize sahip çıkarak 12 milyon belgeyi dijital ortama taşıdık. İstanbul'da kendi haline terk edilmiş pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine katarak hem restore ettik hem de aktif olarak kullanılır hale getirdik. İnşallah bu eser hem ecdadın hatırasını yaşatarak hem de bölge halkına şifa dağıtarak asırlar boyunca ayakta kalmayı sürdürecektir.
Sultan II. Abdülhamid’in 129 yıl önce Hadımköy’e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 31, 2020
Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/FQl9biwM1q
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