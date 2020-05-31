Soylu: Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın Kazan Vadisi sorumlusunun da aralarında olduğu 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Twitter hesabından, PKK'ya yönelik Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen kişiler tarafından geçen yıl düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın isimlerini de anarak, "Rahat uyuyun" mesajını paylaştı.

Kahraman @jandarma’mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!



Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...

Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...



Rahat uyuyun 🇹🇷



J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca

J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020

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