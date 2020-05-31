İçişleri Bakanlığı: 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkam kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını, kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

- Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

- Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

- 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.

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