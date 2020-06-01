Sabah yazarı Ardıç: Kemalistler iktidara gelirse başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılıp, 'Kemalistler'in iktidara gelmesi durumunda, 'apışıp kalacaklarını' belirterek, "Ne yapacaklar? Kemalist bir program mı uygulayacaklar? Yani başı örtülü kızları üniversiteden kovacaklar, çarşafları yırtacaklar, sakalları yolacaklar" ifadelerini kullandı.

Sabah yazarı Engin Ardıç, 'Velev ki geldiler' başlıklı bugünkü yazısında 'Kemalistlerin iktidara gelmeleri halinde apışıp kalacaklarını' belirtti ve "Tayyip Erdoğan iktidardan giderse Kemalistler kendilerini büyük bir belanın tam göbeğinde bulurlar. Apışıp kalırlar. Başlarında bir önder de yoktur, üçüncü sınıf kasaba politikacıları vardır" ifadelerini kullandı.

Ardıç ayrıca, "Devlete, özellikle yargıya kendi adamlarını yerleştirecekler, başka? Emperyalizme mi karşı çıkacaklar? Tayyip Erdoğan "kralını" yapıyor.Yoksa Amerikan politikasına boyun mu eğecekler? Nerede kaldı Kemalizm? Somut bir kalkınma programları var mıdır? Yoktur. Daha doğrusu, kalkınma yolunda epey ilerlemiş ülkeyi "daha da ileri götürme" projeleri var mıdır? Yoktur. İstanbul Havaalanı'nı kapatacaklar, Beştepe Külliyesi'ni yıkacaklar ya da bir üniversiteye devredecekler, üçüncü köprüye de ıspanak ekecekler, başka?" diye yazdı.

Engin Ardıç, CHP'nin iktidara gelmesinin bir yolu olduğunu da iddia ederek, "Sağcı bir iktidara yamanıp (1991'de SHP'nin yaptığı gibi), bu koalisyonun kendine düşen payından (örneğin üç beş bakanlık) olabildiğince nemalanmak... Örneğin Abdullah Gül başkanlığında bir yamalı bohça... Eh, o zaman da Kılıçdaroğlu kendince doğru yoldadır. Devirmeyin, kalsın. Kendince doğru yol dedik, çıkar yol demedik" ifadelerini kullandı.