Selvi: Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararı yok sayılabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Yassıada kararlarının yok sayılması için harekete geçtiğini yazdı.

"Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a izleyecekleri yöntemi sordum" diyen Selvi, Şentop'un "Yassıada'daki kararların bir mahkeme kararı olduğu, yine idam kararlarının onaylanmasının hukuki bir işlem olduğu şeklinde bir yanlış tablo var karşımızda. Ne yaparsanız yapın, olan olmuş, yaşananları ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama hukuk tarihimizde, hafıza kayıtlarımızda bu yapılan zulmün ve vahametin düzeltilmesi doğru olur diye düşünüyorum. Konuyu hukukçu arkadaşlarla da istişare ettik. Bazı formüller üzerinde duruyoruz" dediğini aktardı.

Selvi, Mustafa Şentop'tan yaptığı aktarımda bu formüllerden ilkinin Yassıada'nın bir mahkeme olup olmadığı konusunda bir karar alınarak 'mahkeme olmadığı' yönünde bir hukuki çözüm bulunarak burada alınan kararların yok sayılması, ikincisinin ise darbe sonucu yönetimi ele geçiren Milli Birlik Komitesi'nin idamla ilgili karar verme yetkisine sahip olan parlamentonun yerine kendini koyarak idam kararı vermesi nedeniyle yine aynı kararın Meclis kararıyla yok sayılması olabileceğini yazdı.