Kayıt
10:04 01 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Pamukkale Turizm

    Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatıyor: Ağırlıklı olarak online bilet satışı yapacak

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103817/62/1038176243_0:16:1242:715_1199x675_80_0_0_eb12c897ab836a60e1d9821711f7945c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006011042159049-pamukkale-turizm-200-subesini-kapatiyoragirlikli-olarak-online-bilet-satisi-yapacak/

    Pamukkale Turizmin yurt genelinde 200 şubesini kapatacağı ve biletlerin ağırlıklı olarak internet üzerinden satışa sunulacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" açıklamasında bulundu.

    Pamukkale Turizm, koronavirüs sonrası iş şeklini değiştirme kararı aldı.

    Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, online satışlara daha fazla yöneleceklerini belirterek "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş yapış şekillerimizi değiştiriyoruz. Otogarlar ve şehir içerisindeki belirli satış noktalarını bırakarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de 250 adet şubemiz var. Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık ağırlıklı olarak online bilet satışımız olacak. Yolcularımız sağlığı açısından da bu durum çok daha iyi olacak" dedi.

    Milliyet'ten Derin Gökçe'ye konuşan Özdalgıç, koronavirüs sonrası turizm sektörü ve şirketin geleceğine ilişkin sorulan sorulara şu yanıtları verdi: 

    Firma olarak bu dönemde ne gibi değişikliklere gittiniz?

    Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu durum her sektör için geçerli... Bu virüsle yaşamak durumundayız. Kesinlikle araçlarımız her sefer sonunda dezenfekte edilecek. Parayla teması olan personelimizin yarım saatte bir elleri dezenfekte edilecek. Tüm personelimiz mesaiye başlamadan önce temassız ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri ölçülecek. Öte yandan yolcularımızın da araca binmeden önce mutlaka ateşleri ölçülecek. 38 derece ve üstü olanlar kesinlikle seyahat ettirilmeyecek. Yolcunun HES kodu alması zorunlu olacak. HES kodunu paylaşmayanlar seyahat edemeyecek. Maskesi olmayan yolcu kesinlikle seyahat ettirilmeyecek. Bunun haricinde otobüs içerisinde mutlaka dezenfektasyon malzemeleri bulundurulacak. Bekleme salonlarımızı sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek.

    Araç içerisinde önemli olan konulardan bir diğeri ise bizim havadanlıklarımız... Bu konuda uçaklara göre daha avantajlıyız.

    Seferlere başlamanıza çok az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz 2.5 aylık süre sizin için nasıl geçti?

    İki buçuk aydır kontak kapalıydı. Hiçbir şekilde firmamız faaliyet göstermedi. Tabiri caizse şu an değirmende su yok. Değirmene su gelmesi lazım. Türkiye'de yolcu taşımacılığının büyük bir kısmı hala kara yolu ile yapılıyor. Bu kısımda da otobüs şirketlerinin çoğu özel sektör. Dolayısıyla bu firmaların bundan sonraki süreçte desteklenmesi lazım. Hakikaten bundan sonra gerekli önlemler alınmazsa bu sektör yıl sonuna doğru ciddi sıkıntıya girer.

    'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

    Yeni normal kapsamında satışlar dijitale kaydı. Şubeleri kapatma gibi bir durum söz konusu mu?

    Bu konuda çalışmalarımız var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş yapış şekillerimizi değiştiriyoruz. Bu maliyetlerin tamamını yolculara yansıtma şansımız olmadığı için gider kalemlerimizi nasıl aşağı çekebiliriz şirketimizi nasıl verimli hale getirebilirizi düşünüyoruz. Şehir içerisindeki belirli satış noktalarını bırakarak yolumuza devam edeceğiz.

    Tüm Türkiye'de 250 adet şubemiz var. Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık online bilet satışımız olacak. Yolcularımız sağlığı açısından da bu durum çok daha iyi olacak.

    Koronavirüsün faturası size ne kadar oldu?

    Kontak kapattık. Hiçbir şey yapmadık. Sağ olsun devletimiz bir kısmı kısa çalışma ödeneği olsun, personel maaşları olsun destekler verdi. SGK ile ilgili ötelemeler var ama nihayetinde bunlar bizden istenecek. Kiracı olduğumuz yerlerde kira almayan mülk sahiplerimiz de oldu. Kirasını isteyen mülk sahibi de oldu. Şimdi bizim bu tekerlek döndükten sonra tekrar bizim bunları ödüyor olmamız lazım.Tüm bu bilgiler ışığında koronavirüsün bize maliyeti 2.5 ayda 24 milyon TL.

    Yüzde 50 kapasite ile seyahat etmek sizin sektörünüzü nasıl etkileyecek?

    Bizim yüzde 50 koltuk kapasitemiz düşürüldüğü zaman bilet fiyatlarını çarpı 2 yapmanız lazım. Bunun daha doğalı yok. Koronavirüs sonrası maske, dezenfektan gibi ürünlerde eklenince maliyetlerimiz arttı. Fiyatlarımızı açıkladık. Yolcularımızdan ciddi olarak tepki var.

    Vatandaşımız fiyatlar konusunda kendine göre haklı biz de kendimize göre haklıyız. Bu şartlar böyle devam ederse gidişat iyi olmaz. Otobüslerde uçaklardaki gibi tam kapasite hakkı tanınmalı ve biz de bilet fiyatlarımızı eskiye çekmeliyiz.

    'Bilet fiyatlarını normalde yüzde 100 artırmamız lazım'

    Bilet fiyatlarınızı ne kadar artırdınız?

    Normalde en az yüzde 100 artırmamız lazım. Bazı yerlerde yüzde 40 artırdık. Bazı yerlerde yüzde 50 artırdık.

    Online satışa başladınız. Satışlar ne durumda?

    Şu anda talepler çok düşük. Bazı güzergahlarda tavan fiyatı uygulamamıza rağmen eğer araba 20 değil de 17 kişiyle giderse araba para kazanmıyor. Geçen sene sezonda taşınan yolcunun biz bu sene taşınmasını beklemiyoruz. En az yüzde 50 talep azalmasını düşünüyoruz.

    Otobüsünüzü dolduramadığınızda ne yapacaksınız?

    Otobüs dolmadığında benim yolcuya 'inin' deme şansım yok. Ben aracı o şekilde göndermem gerekiyor. Böyle de bir riskim var.

    Şehir içi servisler olacak mı?

    Koronavirüs sürecinde alınan tedbirler kapsamında 'otobüs firmaları şehir içi servis vermeyecektir' maddesi vardı. Şu an itibarıyla yeni bir genelge çıkmadığı için bu madde yürürlükte... Dolayısıyla o maddeye istinaden şu anda servis hizmeti veremiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde servis yok. Diğer firmalar da veremez.

    'Mevcut ikramlarımıza devam edeceğiz'

    Seferlere başlıyorsunuz. İkramlarınız nasıl olacak?

    Biz mevcut ikramlarımıza devam edeceğiz. Bir genelgeyle kısıtlama gelmezse hijyen koşullarına daha çok dikkat etmek kaydıyla mevcut haliyle ikramlarımıza devam edeceğiz.

    Otobüslerde iç dizaynın değişmesi gibi bir durum söz konusu mu?

    Yok hayır.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Otobüs, sefer, Pamukkale Turizm
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'li oyuncu Kirsten Dunst
    Tüm zamanların en güzel sarışın ünlüleri
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet