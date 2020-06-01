Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı

Gaziantep Şahinbey'de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı mahallesinde ikamet eden babasının evine gitti.

İş arkadaşı koronavirüs pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde verdiği testin sonucu da pozitif A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, A.K.'nin ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı mahallesinde 11, Yeşilyurt Mahallesi'nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı.