Galatasaray 2. Başkanı Albayrak'ı 40 bin lira dolandırılan zanlılardan biri daha yakalandı

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı 40 bin lira dolandıran kişilerden biri daha yakalandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye, yakalanan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce koronavirüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce çalışma başlatılmış, olayın 2 şüphelisi yakalanmıştı.

Şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Fatih Y.’ye ise ev hapsi verilmişti.

İHA'nın aktardığına göre, dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışmalarını sürdüren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 22 Mayıs günü Kocaeli Hacıhalil mahallesi, Kızılay caddesinde bir eve düzenledikleri operasyonla olayın diğer şüphelisi Barış Ö.’yü de yakalayarak gözaltına aldı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Barış Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.