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    Kapalıçarşı dualarla açıldı

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    Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan Kapalıçarşı, dualarla hizmete açıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kapalıçarşı'nın içiyle ilgili restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden hizmete girdi. 

    Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve çarşıda dükkanı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe katıldı.

    'Koronavirüs salgını ile mücadelede takdire şayan noktaya geldik'

    Açılış töreninde konuşan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

    "Dünyanın ve bizim salgınla mücadele ettiğimiz bu zor günlerde alınan önlemlerden birisi de pek çok alışveriş merkezimiz geçici olarak çalşmasına ara verdi. 559 yıllık tarihe sahip, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet tarafında yaptırılan, bizlere hizmet eden kadim çarşımızı 1 Haziran itibariyle tekrar hizmete açıyoruz. Artık kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede takdire şayan noktaya geldik. Ama her şey bitmedi. Uzunca zamandır evde kaldık, sabrettik, millet-devlet el birliği yaptık, güzel neticeler aldık. Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bu günlerde yine mücadeleye devam. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Artık işimize, gücümüze dönme zamanı diyoruz. Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız, Mısır Çarşımız, esnafımız kuralara riayet ederek işimize döneceğiz. 3 aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ama Allah'ın izni ile yiğit bulunduğu yerden hızla kalkacak ve tekraren ekonomimizi dinamik hale getireceğiz inşallah."

    Çarşının iç restorasyonu ile açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Buraya eli boş gelmedik. Daha önce çarşımızın çatısı İstanbul Valiliği, Fatih Belediyemiz ve çarşı esnafı işbirliği ile onarılmıştı. Kadim çarşımızın içi ile ilgili restorasyon ve bakım onarım hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Bununla ilgili çarşı esnafımız harcanması gereken tutarın önemli bir kısmını temin ediyorlar. İstanbul Valiliği olarak biz daha önce verdiğimiz rakamı biraz daha arttırıyoruz. 27.5 milyon TL veriyoruz. 2.5 milyon TL de Fatih Belediye Başkanımız veriyor. Fatih belediye başkanlığımız yapım sürecini onlar üstleniyor” diye konuştu.

    Vali Yerlikaya’nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın duasıyla tarihi Kapalıçarşı yeniden kapılarını açtı.

    Etiketler:
    Fatih Belediyesi, İstanbul Valiliği, Mısır Çarşısı, Salgın, Normalleşme, Sosyal mesafe, Maske, Fatih Sultan Mehmet, Nusret Gökçe, Mehmet Emin Maşalı, Fatih Kurtulmuş, Restorasyon, Ali Yerlikaya, Dua, Kapalıçarşı, Koronavirüs, Ergün Turan
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