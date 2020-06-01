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    Sabiha Gökçen Havalimanı

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar başladı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006011042160416-istanbul-sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslar-basladi/

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki aydan uzun süredir kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar, İzmir'e yapılan seferle yeniden başladı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk iç hat uçuşu 90 yolcusu bulunan Pegasus Havayolları'na ait TC-CPJ tescilli B737 tipi uçakla ve PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gerçekleştirildi. Uçuş öncesi havalimanı terminal girişlerinde yolcuların biletleri kontrol edilerek, termal kameralarla ateşleri ölçüldü. Biletleri bulunmayan kişiler terminal binasına alınmadı. Güvenlik kontrolünden geçen yolcuların kullandıkları kutular her kullanım sonrası görevlilerce dezenfekte edildi. Tüm havalimanı personeli maske takarken, yolcuların da maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

    Yolcular sosyal mesafe kuralına göre güvenlik kontrolünden geçerek yine sosyal mesafenin korunması için zeminde uyarı bantları bulunan kontuarlarda bagajlarını teslim etti. Uçuş kartlarını alan yolcular daha sonra ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaştı. Bekleme salonlarında sosyal mesafenin korunması için sık sık anonslar yapıldı. Yolcular kapılarda uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa alındı.

    Haftalar sonra gerçekleşen ilk uçuşa Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de katıldı.

    Uçuş öncesi açıklama yapan Nane, yeni dönemin tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, 1 Haziran'ın Türk havacılığında bir milat olacağını söyledi.

    Heyecanlı olduklarını dile getiren Nane, "Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart’tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan. İlk uçuşumuz İzmir’e. Ben de İzmir’e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi Üst Yöneticisi Ersel Göral da, şunları kaydetti:

    "Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler. İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15’de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 90 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem hava yollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri."

    Pegasus Hava Yollarının İzmir uçuşunun ardından saat 10.40'ta da Anadolujet Hava Yolları'nın TK 7426 sefer sayılı Trabzon uçuşu gerçekleştirildi. Şirketin Sabiha Gökçen - Trabzon uçuşuna 97 yolcu katıldı.

    Ticaret amacıyla seyahat ettiğini söyleyen yolculardan Bünyamin Kayaalp, "Biraz heyecanlıyız, pandemi sonrası ilk uçuş bizim için. Bu süreç bize biraz da sabırlı olmayı öğretti. İnsanlarda şu an o rahatlığı görebiliyorum. Eskisi gibi değiller daha sabırlılar. Biraz heyecan var ama bekliyoruz" dedi.

    Yolculardan Alper Doğruer ise, "Hayatın normale dönmeye başlaması sevindirici ama artık eski normaller yok, yeni normallere göre yaşamaya bakıyoruz. Bakalım inşallah tamamen biter de eski hayatımıza döneriz ama şu anki döneme de alıştık. Alınan önlemler gayet iyi herkes daha bilinçli bu konuda insanların bilinçli oması güzel. Dolayısıyla böyle devam ederse daha da azalır diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

    SunExpress, İzmir’den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi oldu

    Öte yandan Kovid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den Antalya'ya ilk uçuşunu yaptı.

    SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Havalimanı'nda birçok turizm profesyonelinin de katıldığı ilk uçuşa özel pistte su takı seremonisi düzenlendi.

    • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu.
      Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu.
      © AA / SunExpress
    • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu.
      Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu.
      © AA / SunExpress
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    © AA / SunExpress
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından 1 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress, aktarma merkezi İzmir'den uçuş düzenleyen ilk havayolu oldu.

    Daha sonra İzmir'den Antalya'ya ve Trabzon'a uçuş gerçekleştirildi.

    İzmir'den iç hatlarda 12 şehre sefer planlayan firma, İzmir'den Antalya'ya günde 2 kez, Diyarbakır'a haftanın her günü, Adana'ya ve Gaziantep'e haftada 4, Trabzon ve Kayseri'ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van'a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya'ya haftada 1 kez uçacak.

    SunExpress, İzmir operasyonlarında sefer sayısını kademeli olarak artıracak.

    Salgınla mücadelede gerekli önlemleri alarak yeniden uçmaya başlayan SunExpress, tüm uçuşlarında maske ile seyahat etme kuralının yanı sıra teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi.

    Şirket, kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajı kabul etmiyor, tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

    Uçaklarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor ve tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunuyor. Bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her üç dakikada bir sürekli temizliyor.

    Öte yandan firma, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği 'Hayat Eve Sığar' projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulünü sağlayan HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcuları uçuşlara kabul etmeyeceğini duyurdu.

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    Etiketler:
    Mehmet Nane, Pegasus, İzmir, Sabiha Gökçen Havalimanı, Kovid-19, Uçuş, Koronavirüs, İstanbul
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