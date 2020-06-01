Kayıt
14:47 01 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Antalya'nın dünyaca ünlü plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren ilgi gördü. Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilcilerin bir kısmı dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı tercih etti.

    Antalya'nın plajlarında sosyal mesafeli ‘deniz keyfi’ başladı

    © AA / Mustafa Kurt
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104216/05/1042160562_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_8c653f5e0e4c1d15e45ad7136eb8e206.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006011042160612-antalyanin-plajlarinda-sosyal-mesafeli-deniz-keyfi-basladi/

    Antalya'nın dünyaca ünlü plajları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasının kaldırılmasıyla sabahın ilk ışıklarından itibaren ilgi gördü.

    Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile girişe kapatılan kent genelindeki sahil ve plajlar, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak nitelenen dönemin ilk gününde ziyaretçilerini ağırladı.

    Antalya'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren denize yakın parklarda oturdu, sahilde gezinti yapıp denize girdi. Bazı vatandaşların güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü. Amatör balıkçılar da deniz kıyılarındaki yerlerini aldı.

    Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı da bu sabah sessizliğini bozdu. Günler öncesinden bugüne hazırlanan plajda, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, uyarı ve yönlendirme levhaları asıldı.

    ‘Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk’

    Kısıtlamanın kalkmasıyla Konyaaltı Plajından denize giren Sait Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 12 ayı denize girdiğini söyledi.

    Kısıtlamanın kalkmasıyla 2 ayı aşkın süredir uzak kaldığı denize kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Akdeniz, "Hava kapalı olmasına rağmen denize koştuk" dedi.

    Kovid-19 tedbirlerine harfiyen uyduklarını vurgulayan Akdeniz, "Tüm dünya ile birlikte Türkiye zor günler geçirdi. Ancak sabreden derviş muradına erermiş. Bugünlere geldik, mutluyuz, neşeliyiz. Virüsle ilgili alınan önlemlerden memnunuz. Yürüyüşümüzün ardından denize girdim. Dışarıda sıcaklık düşük olmasına karşın, şu anda deniz suyu çok güzel" diye konuştu.

    Arkadaşlarıyla sahilde dinlenen Hasan Can ise deniz havası almaya geldiklerini söyledi. Can, "Evde sıkılmıştık. Çıktık, temiz havamızı aldık" ifadelerini kullandı.

    Sahilde balık tutmayı tercih eden Ahmet Kemer ise kısıtlama nedeniyle balık tutmaya gelemediğini, bugün hemen oltasını yanına alıp sabah saatlerinden itibaren deniz kıyısına geldiğini ve balık tutma özlemini giderdiğini ifade etti.

    Kleopatra Plajı da hareketlendi

    Alanya ilçesinde de yasağın kalkmasının ardından yerli ve yabancı tatilcilerin bir kısmı sabahın ilk saatlerinde denize girmek ve sahilde oturmak için dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı tercih etti.

    Sinan İmalı, kısıtlamanın kalkmasına sevindiklerini dile getirdi.

    İlçeye Kahramanmaraş'tan dün geldiğini belirten İmalı, "Ben emekliyim. Sabah güneş doğmadan sahile geldim. İki gün sonra da ilçeden ayrılacağım. Pandemi sürecini iyi yöneten başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yöneticilere teşekkür ederim" diye konuştu.

    Öte yandan ilçede bir restoran yönetici ise salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan iş yerini kurban keserek dualar eşliğinde açtı.

    İş yeri sahibi Musa Öğütçü, "Pandemi sürecini uygun şekilde yürüten Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Biz de bu sürecin ardından kurallara uygun şekilde restoranımızı açtık. Artık yeni dönemin kurallarına uygun olarak müdavimlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten can kaybı 26, yeni vaka sayısı 1000'in altında
    Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti
    Etiketler:
    Genelge, Koronavirüs, Kovid-19, Antalya, Plaj, Sosyalist, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Esenler- 15 Temmuz Şehitler Otogarı - koronavirüs - maske - İstanbul - otobüs
    Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından otogarlarda yoğunluk yaşandı
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    İnfografik
    Türkiye, AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında en genç nüfusa sahip ülke
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet