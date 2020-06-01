Metro İstanbul duyurdu: Bazı seferler 16.00'dan sonra kapatılacak

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının saat 16.00 itibariyle kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır" ifadesi kullanıldı.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 1, 2020
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır.
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