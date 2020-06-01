Restoranlar açıldı, Adanalılar kebapçılara akın etti: '3 aydır hasret kalmıştık'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti.

Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.

'Kalabalık ortamlarda yemek yemek daha bereketli'

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Adana'ya ziyarete gelen Melike Gürbüz, Ankara'ya dönmeden restoranların açılmasına çok sevindiğini ve Adana kebabı lezzetiyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gamze Buket ise Adana kebabına 3 aydır hasret kaldığına değinerek "Harika ötesi bir lezzet" dedi. Gülcan Dalkılıç da pandemi sürecinde her ne kadar eve kebap sipariş etse de restoranda yemenin daha keyifli olduğunu vurgulayarak "Çok şükür artık restoranlar açıldı. Kalabalık ortamlarda yemek yemek daha bereketli" diye konuştu.

'Sabah 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı'

Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın ise salgın nedeniyle masaların arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasında 60 santimetre mesafe bıraktıklarını ve tek kullanımlık gereçlerle hizmet verdiklerini aktararak, "Restorana gelen misafirlerimizin girişte elleri dezenfekte ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler. Mutluyuz, şu an ortam tıklım tıklım. Adana denildiği zaman kebaptan vazgeçilmez. Dünyanın gözü Adana kebabında. O yüzden biz Adanalılar da virüse karşı dikkatli olmalıyız. 3 ay pandemi sürecinde dinlenmemiz gerekti ama şu an bomba gibi geldik. Daha güzel lezzetler vermeye devam edeceğiz" dedi.

'En azından saat 24.00'e kadar açık olsun'

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanık ise her şeyin başının sağlık olduğunu ve alınan önlemlerin arkasında olduklarını söyledi.

Sadece saat 22.00'ye kadar faaliyet sürdürme izninin işletme sahipleri ve gelen müşteriler adına mağduriyet yaratabileceğini belirten Tanık, "Adanalı restoran sahipleri arkadaşlarımla toplandık ve saat konusunda bir öneri sunmak istiyoruz. Buradaki mesele saat 22.00'ye kadar izin verilmesi. İnsanlar genelde bu tür yerlere saat 20.00-21.00 civarı geliyorlar. Bundan dolayı müşteriler için de sıkıntı bir durum. Yazın özellikle insanlar mekanlarda daha geç saatlere kadar vakit geçiriyorlar. En azından saat 24.00'e kadar açık olsun. Biz de mağdur olmayalım diyoruz. Zaten zor bir süreçti. Biz tüm tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.