Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan olayı anlattı

Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan, "3 kişi arabada müzik dinliyor, o esnada ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?' diyor. Kavga ediyorlar, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar" dedi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada arkadaşının yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Elvankent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazı için bulunduğu Söğüt Camisi'nin avlusunda olay anını AA muhabirine anlatan Barış'ın babası Nihat Çakan, akşam ezanından 10 dakika önce abdest alan oğlu Barış'ı arkadaşı B.A'nın dışarı çağırdığını, oğlunun gitmesini istemediğini ancak kısa sürede döneceğini belirttiği için rıza gösterdiğini söyledi.

'Gittik baktım, 3 kişi tarafından bıçaklanmış'

Oğlu dışarı çıktıktan yaklaşık 20 dakika sonra arkadaşı B.A'nın telefonla arayarak Barış'ın eve gelip gelmediğini sorduğunu ifade eden Çakan, "Arkadaşı dedi ki 'Biz kavga ettik, ben kaçtım onu göremiyorum.' Bunun üzerine evden fırladım. Arkadaşı olay yerini söyledi, polis, ambulans gelmiş. Gittik baktım, 3 kişi tarafından bıçaklanmış" dedi.

Oğlunun neden bıçaklandığına da açıklık getiren acılı baba, şunları söyledi:

"Bunlar dışardayken, aracın içerisindeki 3 kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, 'Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin' diyor. Karşı taraf da diyor ki 'Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?'. Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden buna saldırıyorlar. Olay böyle..."