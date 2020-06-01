Yüksek sesle müzik tartışmasında Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yüksek sesle müzik dinledikleri için kendilerini uyaran Barış Çakan'ı bıçaklayarak öldüren A.B, K.Y. ve Ö.Y. tutuklandı.

A.B, K.Y. ve Ö.Y., cinayet hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden dolaşıma giren 'Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' iddiasını yalanlamıştı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şunları kaydetmişti:

"İddiaların aksine dinlenen müzik Kürtçe değildir. Ve ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliği'nce basın bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatör her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur."