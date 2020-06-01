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    Toplu ulaşımda normalleşme: Yüzde 50 yolcu taşıma sınırlaması kaldırıldı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006011042165476-toplu-tasimada-normallesme-yuzde-50-yolcu-tasima-sinirlamasi-kaldirildi/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan 'kapasitenin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma' zorunluluğu şehir içi toplu ulaşımda kaldırıldı.

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni bir genelge gönderdi.

    TRT Haber'in aktardığına göre 'Şehir içi ve Şahirler arası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelgeye göre şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

    Genelgede toplu taşımadaki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

    ​İçişleri Bakanlığı genelgesinde konu hakkında şu ifadeler yer aldı:

    • "a) İlgi (a) Genelgemiz ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatımızın yürürlükten kaldırılması,
    • b) Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
    • c) Ek­1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2­Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın ise il/ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının niteliği (metro, metrobüs, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi

    hususlarına ilişkin Vali/Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununu 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzısıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılması hususunda bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."

    'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelge
    © Fotoğraf :
    'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelge
    'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelge
    © Fotoğraf :
    'Şehiriçi ve Şahirlerarası Yolcu Taşımacılığı' konulu genelge
    Etiketler:
    Koronavirüs, Toplu taşıma, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
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