Meteorolojiden iç ve doğu kesimler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, rüzgarın, yarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörüldü.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.