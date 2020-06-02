Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 2, 2020
Aziz milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷
Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 hayatını kaybetmiş, 7 asker yaralanmıştı.
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