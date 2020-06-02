Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siirt'in Pervari ilçesinde hayatını kaybeden olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağolsun. 🇹🇷 — Fuat Oktay (@fuatoktay) June 2, 2020

​Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 hayatını kaybetmiş, 7 asker yaralanmıştı.