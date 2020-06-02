FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 118 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf 42 şüpheli ile mahrem yapılanma içinde sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2'si sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden 52'si polis, 20'si ise jandarma gözetiminde bulunuyor.