İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tükek'ten 'toplumsal bağışıklık' uyarısı: Antikor testi pozitif hasta sayısı çok düşük

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre, testi pozitif olan hasta oranının sanılandan çok daha düşük olduğunu söyledi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Tufan Tükek, Türkiye'nin toplumsal bağışıklık için çok geride olduğunu belirterek, dikkatli edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük. Toplumsal bağışıklık için çok gerideyiz. Dikkatli olalım lütfen — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) June 2, 2020

Tükek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni nesil antikor testlerinin ilk sonuçlarına göre virüsle karşılaşmış, hastalığı semptomsuz geçirmiş, antikor testleri pozitif olmuş hasta oranı zannettiğimizden çok düşük" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde 28 Mayıs'ta antikor testlerinin yapılmaya başlandığı duyurulmuştu.