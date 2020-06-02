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    otobüs - bagaj - otogar - maske - koronavirüs - seyahat - Esenler'deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı

    Vatandaş otogara koştu: Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira

    © AA / Nevzat Yıldırım
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (293)
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    Seyahat kısıtlaması kalktı vatandaşlar otogarın yolunu tuttu. Kimi firmalar yarı kapasiteyi bahane edip biletlere zam yaptı, bazıları tavan fiyatı da aştı. Otobüsler kargo firması gibi çalışmaya başlarken firmalar bagaj için 50 lira ücret istiyor. Bazı yolcular ise firmalara ‘Yandaki koltuk nasıl olsa boş çocuğum ücretsiz gelsin’ diye ısrar ediyor.

    Koronavirüs döneminde alınan tedbirler kapsamında yasaklanan şehirlerarası yolculuklar dün itibarıyla normale döndü.

    Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre uzun süredir binlerce otobüsün park halinde beklediği ve yoğun bir sessizliğin hakim olduğu İstanbul Esenler otogarında büyük bir hareketlenme başlamış durumda. Bu hareketin sahipleri ise uzun süredir memleketlerine, yaşadıkları şehre ya da yazlıklarına gitmek için gün sayan vatandaşlardı. Otogarda çalışan yaklaşık 200 teşrifatçı ise dün Esenler’e gelen yolcuları kendi firmalarına çekmek için eskisi gibi kıyasıya rekabet halinde bağırmaya devam ediyordu.

    ‘Bagaj normal döneme göre çok fazla’

    Yeni dönemin getirdiği zorunluluklar kapsamında otobüslerde tek koltuk uygulamasına geçilirken bu otobüslerin bilet gelirlerini de kısıtlıyor. Durum böyle olunca firmalar da bilet ücretlerine yandaki boş koltuğun maliyetini ekleyip bazı zamlar uyguluyor. Hatta çoğu bölgede belirlenen tavan fiyatın üzerinde bilet ücretleri ile karşılaşmak mümkün.

    Yeni dönemde otobüs firmaları yarı kapasite ile çalıştıkları için kendilerine ek gelir yaratmak amacıyla farklı uygulamalara da gidiyor. Çoğu otobüs firması yolcu başına 30 lira ile 50 lira arasında bagaj parası almaya başlamış durumda. Otobüs firması işletmecileri yolcu sayısının yarı yarıya az olmasına rağmen getirilen bagajların normal döneme göre çok fazla olduğunu ve insanların uzun süreli planlar yaparak seyahat ettiklerini belirtiyor.

    ‘Şanlıurfa 320 lira’

    470 kilometrelik İstanbul- Ankara yolculuğu için daha önceden yolculardan 80 ila 100 lira arasında bilet ücreti talep ediliyordu. Ancak yarı kapasite uygulaması sonrasında bu tavan fiyat tarifesine göre en fazla 165 lira ücret alınması gerekirken otogardaki çoğu firma 180-200 lira arasında satış yapıyor. Buna alınan bagaj ücreti de eklendiğine bilet ücreti tavan fiyatın çok üzerinde kalıyor.

    Daha önceden 150 liraya satılan İstanbul-Hatay bileti 250-280 liradan satışa sunulurken 120 liradan satılan İstanbul-Antalya bileti 200 lira, 150 liradan satılan Kars bileti 300 lira, 140 liradan satılan Şanlıurfa bileti ise 320 liradan satışa sunuluyor.

    • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.
      Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.
      © AA / Nevzat Yıldırım
    • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.
      Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.
      © AA / Nevzat Yıldırım
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    © AA / Nevzat Yıldırım
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana alınan çeşitli kısıtlama tedbirlerinin hafifletilmesiyle hayat kısmi olarak normale dönerken, İstanbul da şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasının ilk gününe yoğun başladı.

    ‘Esnafa uğramadılar’

    Dün otogar çevresinde çalışan taksi ve minibüs şoförleri yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu belirtirken otogar içindeki esnaf ise yolcuların hâlâ tedirgin olduklarını ve yeme-içme için henüz istedikleri canlılığı yakalayamadıklarını söyledi.

    ‘Kargocu gibi çalışıyoruz’

    Otobüslerin bu dönemde kendilerine farklı gelir kapıları aradığını söyleyen bir firma çalışanı, “Bagajlardan yolcular için ek ücret talep ediliyor ancak asıl mesele bagaj bölümünün yeni dönemde bir kargo aracı gibi kullanılması. Vatandaşlar uzun süredir seyahat edemediği için başka şehirlere gönderilmesi gereken eşya ve gıda malzemelerini bizler aracılığı ile göndermeye başladı. Bu dönemde bu firmalar için ilaç gibi bir uygulama. İstanbul’dan Türkiye’nin her şehrine malzeme taşımaya başladık. 10 kiloluk bir koli için 20 lira ücret alıyoruz. Genelde 4-5 koli gönderiliyor ve ortalama bir bilet parasına yakın ücret ödeniyor. Sabahtan itibaren çok sayıda gıda malzemesi ve teknolojik alet taşıdık. Hatta Antalya’ya onlarca kuş ve koli koli çiğköfte bile götürdük” diye konuştu.

    ‘Sefer sayısı 6’ya katlandı’

    20 yıldır Esenler Otogarı’nda çalıştığını belirten Selim Çiftçi, bir otobüsün sefere çıkması için bu otogardaki yazıhanede en az 3 kişinin çalışması gerektiğini belirtti. Son günlerde telefonlarının hiç susmadığını belirten Çiftçi, “Özellikle yaz döneminin içine girdiğimiz için Antalya gibi bölgelere olan talep çok fazla. Yazlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar fiyat konusunda çok fazla düşünmüyor. Bazı vatandaşlar ise ‘yandaki koltuk nasıl olsa boş’ diyerek çocukları için ücretsiz bilet kesmemizi istiyor” diye konuştu.

    Başka bir firma çalışanı da dün yaşanan yoğunluk nedeniyle sefer sayısını tam 6 kat arttırdıklarını ifade etti.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (293)

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    Etiketler:
    Fiyat, Bilet, Otobüs, otogar, Esenler, İstanbul, Ankara, bagaj
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