İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti: 22 lira için müşterisine saldırdı

İstanbul Beyoğlu'nda taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp kadının boğazını sıktı. Genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda geçtiğimiz şubat ayında yaşanan taksici şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H., doğum yapan ablasını görmek için İstanbul'a geldi.

Taksim'de bir otele yerleşen kadın, olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan Cengiz K. idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiyi durdurarak bindi. Kadının Kasımpaşa’ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu.

Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri anlaması üzerine aralarında tartışma çıktı.

Kadının cebinden 30 lira alıp gitti

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K, kadına elini kaldırarak tokat attı. Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti.

Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadının yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı https://t.co/2LR35tK4GM pic.twitter.com/c7KG1SQIYU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020

​Olayın ardından bir süre şok geçiren kadın polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, kadınla konuşarak taksinin plakasını ve sürücünün eşkalini öğrendi.

Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Darp edilen kadın ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı.

Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K’ya emniyette ifadesi alınarak 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.