MSB: İdlib'de 14.Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadelerine yer verildi.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RxuYIhuLtd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)