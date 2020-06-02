MSB: İdlib'de 14.Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" ifadelerine yer verildi.

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