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    Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

    © AA /
    Türkiye
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    Türk Milli Klavye Takımı, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 3'ü Dünya Şampiyonluğu olmak üzere 8 madalya aldı.

    INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası Finalleri, 1490 yarışçının katılımıyla 14 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

    Türkiye, Arjantin, Avustralya, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, Mısır, İspanya, Fransa, Hırvatisyan, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Fas, Malezya, Nijerya, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Slovakya, İngiltere, ABD ve Vietnam'ın katıldığı şampiyonada, anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki türde ve 4 yaş kategorisinde yarış yapıldı.

    Toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er yarışçıya 24 madalya verildi.

    Türk Milli Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 3 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da Dünya Şampiyonu oldu.

    AA'nın aktardığı habere göre, yarışmada Çekya 9, Japonya 2, İtalya 2, ABD 2 ve Rusya 1 madalya kazandı.

    Dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı

    Anadil yarışında, 0-12 yaş Küçükler Kategorisi'nde Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu, dakikada net 109 sözcük yazarak dünya rekoru kırdı. Tunçoğlu ayrıca, Çok Dilli Yarışlarda da 15 dilde net 47366 vuruşla dünya şampiyonu oldu.

    21-99 yaş Deneyimliler Kategorisi'nde de Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan Celal Aşkın dakikada net 153 sözcük yazarak dünya şampiyonluğunu kazandı.

    Şampiyonada ayrıca, Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Rümeysa Özen, Enes Öztaş, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İlyas Pamukçu da madalya aldı.

    Bu yarışmayla, en bilimsel yöntemlerle 10 parmakla ve bakmadan yazan Türk takımının tarih boyunca kazandığı dünya şampiyonluğu sayısı 39'u dünya rekoru olmak üzere 100 oldu.

    Etiketler:
    Adalet Bakanlığı, Afyonkarahisar, İtalya, Polonya, Norveç, Hollanda, Vietnam, İngiltere, Slovakya, Romanya, Yeni Zelanda, Lüksemburg, Japonya, Hindistan, Macaristan, Fransa, İspanya, Mısır, İsviçre, Avustralya, Belçika, Almanya, Türk Milli Klavye Takımı, Madalya, INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu, dünya şampiyonası, klavye, Rusya, ABD, Türkiye
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