Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Okyay: Uçak, hızlı trene göre daha az riskli

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, "Uçak, hızlı trene göre daha az riskli gibi. Çünkü havalandırması iyi ama orada da sosyal mesafeye ve maskeye çok dikkat edilmeli" açıklamasını yaptı.

Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Okyay, " Maske, mesafe ve hijyen en önemli kurallarımız. Kızım ABD’de, Türkiye’ye gelecek; maskesini takmasını, mesafesini korumasını, tuvalete gidip gelme dahil uçak koridorunda fazla dolaşmamasını tavsiye ettim. Hosteslerin de fazla dolaşmaması gerekir. Ama uçak, hızlı trene göre daha az riskli gibi. Çünkü havalandırması iyi ama orada da sosyal mesafeye ve maskeye çok dikkat edilmeli" dedi.

Okyay, “Uçaklar da dışarıdaki havayı alıp ısıttıktan sonra içeri veriyor; daha iyi filtre sistemine sahip. Hızlı trendeki dışarıdan alınan hava ise çok daha az. O nedenle yolcu sayısının kompartımanlarda daha az olmasını, daha fazla durakta kalıp içeri hava girmesinin sağlanmasını önerdik" diye konuştu.

'Eliza testi başlıyor'

Okyay, "Bugüne kadar enfekte olmuşların yakın çevresine test uygulanıyordu, şimdi talebe göre de uygulamaya geçiliyor. Örneğin yaşadığım Aydın’da Valiliği'n talebiyle sağlık personelinin tamamına test uygulanacak. Bu aşamada bu hafta muhtemelen Eliza testinin uygulamasına da başlanacak; bu daha güvenli bir test. Aydın Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor, her yere dezenfektan koydu, temizliğe ve hijyene çok dikkat ediyor. Bunlar da mücadeleyi kolaylaştırıyor. Şurası açık ki dün bir anda yaşanan normalleşmenin nasıl sonuç doğuracağını kimse öngöremiyor. Son dönem sıklıkla uzun süreli eve kapanmış olmamıza rağmen vaka sayısında 800-1100 eşiği bir türlü aşılamadı. Her yasak sonrası yeniden yükselişle yüz yüze kalındı. Dilerim bu kez öyle olmaz, ikinci bir zıplamayla yüz yüze kalınmaz" ifadesini kullandı.