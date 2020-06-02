YÖK Başkanı Saraç, yurt dışındaki öğrencileri Türk üniversitelerine davet etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışında okuyan Türk gençlerini Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet etti.

YÖK Başkanı Saraç, yurt dışında eğitim görüp Kovid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için aldıkları kararları hatırlattı.

1- Yurt dışında eğitim görüp Kovid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile ülkemizde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde okumalarını sağlamak için aldığımız yeni kararları açıklamıştık. https://t.co/azgVUIDPDr — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) June 2, 2020

​Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden 'yatay geçiş' yoluyla dâhil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sunduğumuz bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını görmekteyiz.

Bu kapsamda YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençleri ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz."