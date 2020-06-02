YouTube'da çocuk istismarı: Bakanlık 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu, BTK içeriklerin izlenmesini engelledi

Çocukların yoğun olarak kullandığı YouTube’da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı. Her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videolar “Annem kapıyı çalmadan girdi, üvey babamla beni gördü” gibi başlıklar taşıyor.Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre bakanlık ‘Gerçek Hikâyeler’, ‘Hikâyem Bitmedi’, ‘İşte Benim Hikâyem’ ve ‘Hayatın Penceresi’ adını taşıyan dört hesapla ilgili YouTube yönetimi ve ilgili makamlarla iletişime geçerek savcılığa başvuruda bulundu.
Bakanlığın basın açıklamasında, “Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemi vurgulandı.
YouTube'da çocuk istismarı: Bakanlık 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu, BTK içeriklerin izlenmesini engelledihttps://t.co/yHm9SDMDdD pic.twitter.com/hM5QCzEAYA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020
BTK engel koydu
Açıklamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ise sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.
'İstismara teşvik'
Avukat Umur Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)