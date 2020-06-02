YouTube'da çocuk istismarı: Bakanlık 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu, BTK içeriklerin izlenmesini engelledi

YouTube'da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren yayınlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık 4 hesapla ilgili savcılığa başvuruda bulunurken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu içeriklerin izlenmesini engelledi.

Çocukların yoğun olarak kullandığı YouTube’da çocuk istismarı sınırlarına giren konuları içeren animasyon filmlerin yayınlandığı ortaya çıktı. Her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme oranlarına sahip videolar “Annem kapıyı çalmadan girdi, üvey babamla beni gördü” gibi başlıklar taşıyor.

Sosyal medyada ‘' hashtag’i ile gündem olan ve büyük tepkiye yol açan konu’nı harekete geçirdi. Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre bakanlıkveadını taşıyan dört hesapla ilgilive ilgili makamlarla iletişime geçerekbaşvuruda bulundu.

Bakanlığın basın açıklamasında, “Gündem olan YouTube kanalında yer alan içeriklerde aile ve toplum yapımızı bozan genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel istismarı içeren ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. (...) Bakanlık olarak erişimin engellenmesi için YouTube ve ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve savcılığa başvuruda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemi vurgulandı.

YouTube'da çocuk istismarı: Bakanlık 4 hesapla ilgili savcılığa başvurdu, BTK içeriklerin izlenmesini engelledihttps://t.co/yHm9SDMDdD pic.twitter.com/hM5QCzEAYA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020

BTK engel koydu

Açıklamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girerek zararlı içeriklerin izlenmesini engelledi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından ise sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığı, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin de kaldırıldığı açıklandı.

'İstismara teşvik'

Avukat Umur Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi: