Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 59'a yükseldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap güzeli mahallesinde 1 kişide koronavirüs tespit edildi.

Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yaptı.

Testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişide daha koron virüs tespit edildi.

İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Geçtiğimiz gün 17 kişide görülen vaka sayısı bugün 59'a yükseldi.