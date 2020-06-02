TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Demokrasi ve Özgürlük Adası'nın açılış törenine neden katılmadığını anlattı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Demokrasi ve Özgürlük Adası’nın 27 Mayıs'ta düzenlenen açılış törenine nezle olduğu için katılmadığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu ve Demokrasi ve Özgürlük Adası’nın 27 Mayıs'ta gerçekleştirilen açılış törenine neden katılamadığını anlattı.

Alçı, Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarına da yer verdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 27 Mayıs’ta Demokrasi ve Özgürlük Adası’nın açılışında olmamasına değinmiş ve 'Açıklama dahi yapılmadan orada bulunmaması çok ilginç' demiştim. Zira TOBB, hem Ada’nın yapımında çok önemli bir rol aldı hem de işletmeci konumunda.

Yazım üzerine Rifat Bey ile konuştuk. 'Arife günü nezle oldum, Nagehan Hanım' diye gülerek başladı anlatmaya. 'Kayseri’de annemin bağ evine gidecektim, korona yüzünden insanları tedirgin ederim diye gitmedim. Ada’nın açılışının olduğu gün hâlâ burnum akıyor, nezle devam ediyordu. Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, durumu anlattım. Gerekli yerleri bilgilendirdik. Kimseyi rahatsız ve tedirgin etmemek için açılışa katılmadım.'

Hisarcıklıoğlu sohbetimiz sırasında bir Kayserili olarak 27 Mayıs'a yönelik özel hassasiyetini de dile getirdi. (Demokrat Partililer Kayseri Cezaevi'nde kalmış, Celal Bayar o cezaevinden tahliye edilmişti 27 Mayıs zulmünün hüküm sürdüğü yıllarda-na)

Dedi ki 'Nagehan Hanım bak 27 Mayıs demişken sana bir anımı anlatayım. Ben Ankara Koleji’nde okuyordum. Demokrat Partili aileler de cezaevindeki yakınlarını görmek için her hafta otobüsle Kayseri’ye geliyorlardı. Bir hafta ben de Ankara’dan onların otobüsü ile geldim, aralarından birkaçını gece bizim evde misafir ettiğimizi hatırlıyorum. İçlerinde Nilüfer Hanım (Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy) da vardı. Çok acılar çekildi, bunların tanığıyım. Kayseri demişken Kirazoğlu ailesini de anmadan olmaz. 27 Mayıs'ın mağdur ettiği İbrahim Kirazoğlu’nu da hatırlayalım.' (DP döneminde Meclis Başkanlığı yapan İbrahim Kirazoğlu için de Yassıada’da idam kararı çıkmış daha sonra bu karar müebbete çevrilmişti.-na)"