CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım serbest bırakıldı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştığı iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

Yarkadaş, "Böylece büyük bir yalan daha çöktü. 17 gün süren esaret, nihayet az önce sona erdi. Aramıza yeniden hoş geldin Eren" dedi.

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CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız, Vefa Grubu Üyesi Eren Yıldırım, mahkeme tarafından saat 15.09'da SERBEST bırakıldı.



Ve böylece büyük bir yalan daha çöktü.



17 günlük süren esaret, nihayet az önce sona erdi.



Aramıza yeniden hoşgeldin Eren... pic.twitter.com/GSmIpV1Jyo — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 2, 2020

​14 Mayıs'ta gerçekleşen olaya ilişkin olarak hazırlanan iddianamede, Yüreğir Kaymakamı Ozan Bingöl'ün koruması B.Y.'nin de ifadesi yer almıştı. B.Y., kaymakamı korumak için silahını çektiğini, mermiyi namluya verdiğini ancak namluyu kimseye doğrultmadığını ifade etmişti.