Alaattin Çakıcı, Bahçeli'yi ziyaret etti

AK Parti ile MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanıp yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

AK Parti ile MHP'nin ortak imzasıyla hazırlanıp yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Görüşmenin MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştiğini belirten Çakıcı, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı, değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim" dedi.

Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim. Alaattin ÇAKICI pic.twitter.com/Df9LE8vIym — Alaattin Çakıcı (@alattincakici) June 2, 2020

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