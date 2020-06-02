Yolcusunu darp eden taksicinin belgesi iptal edildi, araç da trafiğe çıkamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yolcusunu darp eden taksi şoförünün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin süresiz iptal edildiğini, 34 TDH 90 plakalı taksinin izin belgesinin de askıya alındığını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, Faslı yolcunun bindiği takside şoför tarafından darp edildiği görüntülerin ortaya çıktığı belirtilerek, Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcusunu taksinin hem içinde hem de dışında darp eden şoförün 22 liralık ücreti alabilmek için müşterisini yere yatırarak boğazını sıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasından kaydedildi. Tartışmanın, sıkışan trafikten söylenmeye başlayan şoförün sözlerini Fas uyruklu yolcunun anlamasıyla başladığı ve sonrasında da şiddetin araç içinde artarak araç dışında da devam ettiği gözlendi" denildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı https://t.co/2LR35tK4GM pic.twitter.com/c7KG1SQIYU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020

​Olayla ilgili İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nce (TUDES), şoförün Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'nin süresiz iptal edildiği, saldırının yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesinin askıya alınarak aracın trafikten men edildiği bildirildi.