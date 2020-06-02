Bodrum'da sahile 'beyaz kum' diye mermer tozu dökmeye çalışan otele 345 bin lira ceza

Bodrum'da sahile 'beyaz kum' diye mermer tozunu sermek isteyen iki otele toplamda 345 bin lira ceza kesildi. Söz konusu otellerin 'Maldivler gibi' reklamı yapmak için tercih ettikleri mermer tozu, deniz dibindeki canlı yaşamını bitiriyor.

Bodrum'un Yalıkavak ve Gündoğan'da sahile Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsünü vermek isteyen 2 otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü tarafından baskın yapıldı.

Otel çalışanlarının mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalanmasının üzerine, iki otele de para cezası kesildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan otele Çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Diğer otel için ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'Her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız'

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, "Çevre Müdürlüğümüz söz konusu girişim nedeniyle 310 bin lira ceza kesti. Biz de imara aykırı uygulamadan dolayı 35 bin lira ceza uyguladık ve işlemi durdurduk" dedi.

Benzer bir olayın Gündoğan Kızılburun'da yaşandığını belirten Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekiplerimiz gittiler tespitlerini yaptılar ve Çevre İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyorlar. Orada da gereken işlem yapılacaktır. Bu duyumları aldığımızda, her türlü müdahaleyi yapmaktan geri kalmayacağız."

'Hiçbir canlının yaşamasına imkan vermeyen bir kum'

Aras, mermer ocağından çıkan kumun Gündoğan sahiline dökülmeye kalkışıldığını ifade ederek "Yatağan ve Milas bölgesinden gelen kumlar mermer ocaklarının tozları olarak biliniyor. Mermer ocaklarından çıkan kum bu son gittiğimiz yerdeki kumlar ve tamamen deniz dibini beton gibi, deniz suyuna girdiği zaman tamamen kaplayan ve orada hiçbir canlının yaşamasına imkan vermeyen bir kum. Aynı zamanda insan sağlığına da zararlı olduğunu uzmanlar söylüyor. Biz buna rağmen numuneleri aldık ve tahlile gönderdik" dedi.

'Kum firması mermer ocağı çıktı'

Bodrum Kent Konseyi Başkan Arif Yılmaz ise "Muğla'dan Yatağan'a gelirken yan taraftaki tabelalara bakarsanız plaj kumu satılır tabelaları görürsünüz. Ben rastladım ve araştırdım, takip ettim mermer ocağı çıktı. Yalıkavak'daki firma bilgilerini kontrol ettiğinizde asıl işinin çok ciddi şekilde mermer üreten firma olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda aldığımız duyumlarda mermer tozu diye ama kurumsal ciddiyetten ötürü mutlaka analiz sonuçlarını bekliyoruz. Tüm bulgular bizi mermer tozuna götürüyor. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Bilimsel ispatlarla da bu konuyu teyit edip üniversite de üzerinde çalışmamız gerekecek" dedi.