3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden ve serbest bırakılan anne ile anneanne tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak geri dönüşüm alanının yanına bırakan anne ve anneanne ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmalarının ardından yeniden gözaltına alınan anne ile anneanne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu. Başlatılan çalışma ile 3 günlük bebeği sokağa bıraktığı tespit edilen anne ve anneannesi gözaltına alındı. Kamu oyunda yangı uyandıran olayda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan anne İ.Y. (25) ile anneanne A.T. yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Bebek ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Ne olmuştu?

İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirmişti. Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkilendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T.'yi kısa sürede yakalayarak Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 günlük bebeği alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden ve serbest bırakılan anne ile anneanne tutuklandıhttps://t.co/nbTJK0Q7Pe pic.twitter.com/ueM1TUwZ4D — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 2, 2020

​