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    İranlılar, Türkiye'de konut satın alma konusunda 2020 Ocak-Nisan dönemi içinde Iraklıları geride bırakarak 2 bin 21 konutla birinci sıraya yerleşti.

    Kamu bankalarının ardından konutta yeni kampanya: Ödemeler 3. yılda başlayacak

    © İHA /
    Türkiye
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    Kamu bankalarının konut kredisi kampanyasına özel sektör de destek vermeyi planlıyor. Özel sektörün başlatacağı kampanyada 'ödemesiz dönem' olacak. Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak.

    Kamu bankları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını önceki gün açıkladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64'e, ikinci elde 0.74'a çekildi. Vatandaşlara 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı da sunuldu.

    Hürriyet'te yer alan habere göre; kamu bankalarından gelen bu hamle karşısında özel sektör de bir kampanyayla sürece destek vermeye karar verdi. Edinilen bilgilere göre özel sektörün başlatacağı kampanyada en büyük avantaj 'ödemesiz dönem' olacak. 

    Markalı konut projelerinden ev alan vatandaş 24 ay taksit ödemeyecek, ödemeler 3. yılda başlayacak. Sektör temsilcileri daha önce yapılan hiçbir kampanyada bu fırsatın sunulmadığına dikkat çekiyor. 

    Yüzde 5 peşinat ödenecek

    Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.

    Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak. 

    Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor. 

    Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli'de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli. 

    Kiracı olan vatandaş bu kampanyayla ev sahibi olduğunda eve hemen yerleşip kira yükünden de kurtulacak. 

    Sektörde canlanma bekleniyor

    Yaklaşık 2 yıldır durgun bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü ağustos 2019'da toparlanmaya başlamıştı. Birkaç ay süren iyi tablo koronavirüsle değişti.

    Öyle ki nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.5 düştü ve sadece 42 bin 783 konut satıldı. 

    Bu tüm zamanların en kötü satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Gayrimenkul sektörü temsilcileri salgın etkisiyle mayıs rakamları konusunda da iyimser değil. 

    Ancak hem kamu bankalarının başlattığı kampanya hem de özel sektörün kampanyasıyla konut pazarının hareketlenmesi aylık 100 bin satış bandının tekrar yakalanması bekleniyor. Sektör yılın kalan 7 ayında ilk 5 ayın kaybını telafi etmeyi planlıyor.

    Etiketler:
    Özel sektör, Ödeme, Kampanya, Banka, Konut
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