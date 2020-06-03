Soylu'dan Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehdidine ilişkin açıklama: Devletin görevi buna fırsat vermemek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink Vakfı ve öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'e elektronik posta yoluyla ölüm tehdidi gönderilmesine ilişkin, "Burada bizim birlikteliğimizi ve toplumun sinir uçlarını zedelemek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları aşikâr. Çok net. Ama devletin görevi de buna fırsat vermemektir" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, "Geçmişte rahip Santoro cinayetini, Zirve Yayınevi katliamını yaşadığımız için gayrimüslim vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik saldırılar tedirgin ediyor. Henüz Hrant Dink’in öldürülmesi utancını aşamamışken, Dink Vakfı’nın tehdit edilmesi ise 'Ne oluyor? Yine birileri bir şeyler mi hazırlıyor?' sorusunu gündeme getiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 'Hrant Dink Vakfı ve Hıristiyan vatandaşlarımızın ibadethaneleri özellikle mi hedef alıyorlar?' diye sordum" ifadesini kullandı.

Selvi'ye konuşan Bakan Soylu, “Türkiye’de bunlar dönemsel olarak canlandırılmaya çalıştırılır. Fırsat bulurlarsa da buradan bir şey elde etmeye çalışırlar. Ama biz o fırsatı onlara vermeyiz. Hatırlarsanız, cemevlerine de böyle üst üste saldırılar oluyor ama biz kimin yaptığını, ne şekilde yaptığını, nasıl bir provokasyon olduğunu ortaya çıkarınca duruyor. Bu sefer başka bir şeyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada bizim birlikteliğimizi ve toplumun sinir uçlarını zedelemek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları aşikar. Çok net. Ama devletin görevi de buna fırsat vermemektir. Bizim görevimiz de buna fırsat vermemektir. Biz de fırsat vermemek için tüm güvenlik güçlerimizle, devletin tüm otoritesiyle, milletin ferasetiyle çaba sarf ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz yoğun bir çalışma ortaya koyarak tehdit mail’ini atan şahsı buldular ve yakalayıp adalete teslim ettiler. Güvenlik birimlerimiz Hrant Dink Vakfı ile irtibat kurdular. Ayrıca patrik Maşalyan’ın da haçı söken kişinin yakalanması konusunda teşekkürü var” diye konuştu.