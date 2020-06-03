Çavuşoğlu: Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve fethedilmiştir

Doğu Akdeniz konusunda değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin (içinde) olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir" dedi.

Libya'da Halife Hafter'in savaşı kazanamayacağını belirten Çavuşoğlu, ABD'de George Floyd'un öldürülmesine ilişkin de "Polisin herhangi bir insanı ne olursa olsun bu şekilde öldürmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyetinin mülküdür ve fethedilmiştir" ifadesini kullandı.