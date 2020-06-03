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    Araştırma: Pandemi sürecinde en güvenilir kaynak Sağlık Bakanı Koca

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    Selçuk Üniversitesi'nde Kovid-19 sürecinde kişilerin sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne düzeyde kullandıklarının tespitine yönelik yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'en güvenilir bilgi kaynakları' arasında ilk sırada yer aldı.

    Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi'nde 764 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde en güvenilir bilgi kaynağı çıktı.

    SÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilüfer Canöz ve Dr. Özlem Çerçi ile 'Pandemi krizi sürecinde bilgilenme aracı olarak sosyal medya kullanımı' konulu saha araştırması yaptıklarını belirtti.

    Çalışma ile, sosyal hayatın durma noktasına geldiği salgın sürecinde, kişilerin bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne düzeyde kullandıklarının belirlenmesinin amaçlandığını ifade eden Canöz, 764 kişi üzerinde online olarak yapılan çalışmada oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

    'Bekarlar evlilerden daha fazla sosyal medyayı takip ediyor'

    Canöz, araştırma ile sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğunun, günlük ortalama 2.5 saatlerini sosyal medyada geçirdiklerinin tespit edildiğini, bu durumun cinsiyete ve medeni duruma göre değişiklik gösterdiğini belirtti.

    Kadınların erkeklere, bekarların da evlilere göre sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiklerinin saptandığını dile getiren Canöz, "Araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, cep telefonundan sosyal medyaya bağlanmayı tercih ediyor. Yine katılımcıların çoğunluğunun, üç ve daha fazla sayıda sosyal medya uygulamasına baktığı, bekarların evlilere göre daha çok sayıda sosyal medya uygulamasını indirerek kullandığını saptadık" diye konuştu.

    Canöz, araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının, koranavirüs ile ilgili bilgilenmede en fazla kullandıkları bilgi kaynağının ilk sırasında, geleneksel kitle iletişim aracı olan televizyonun, ikinci sırasında ise sosyal medyanın geldiğini aktardı.

    Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi ikinci sırada

    Sosyal medya kullanıcılarının, salgın sürecinde en güvenilir bulduğu bilgi kaynağı olarak yüzde 38.9 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı beyan ettiğini anlatan Canöz, şunları söyledi:

    "En güvenilir kaynak olarak Bakan Koca'nın ardından yüzde 22.3 ile Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi ikinci sırada yer aldı. Yani Bakan Koca'nın güvenirliği, kendi bakanlığının web sayfasından da yüksek çıktı. Bu sonuç bize, kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli etkisinin olduğunu gösterdi."

    'En fazla kullanılan sosyal medya uygulaması WhatsApp ve Instagram'

    Yaptıkları araştırmada kullanıcıların en fazla WhatsApp ve Instagramı kullandığını tespit ettiklerini belirten Canöz, "Kullanıcıların eğitim düzeyi yükseldikçe WhatsApp ile birlikte Facebook kullanıcılarının oranı artıyor. Sosyal medyanın, en fazla gündemi takip etmek ve haber almak amaçlı olarak kullanıldığı saptandı. Yine katılımcıların yüzde 75,4'ünün Kovid-19 sürecinde bilgilenmek amacıyla sosyal medyaya yöneldiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Instagram, WhatsApp, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı, Sosyal medya, Fahrettin Koca, Kovid-19, Selçuk Üniversitesi
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